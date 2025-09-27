Servis Şoförünün Sır Ölümü: Ankara'da Kayboldu, Mersin'de Ölü Bulundu

Ankara’da 21 Eylül’de kaybolan servis şoförü Binali Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Aslan’ın cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Ankara’da 21 Eylül’de kaybolan servis şoförü Binali Aslan (65), Mersin’in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. Aslan’ın cenazesi, Ankara’da defnedildi.

Yaklaşık 30 yıldır Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ MERSİN'DE BULUNDU

Önceki gün Aslan’ın minibüsünün Hatay’da görüldüğü iddia edildi. Dün ise Aslan’ın cansız bedeni, Tarsus’un Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bulundu. Cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından Ankara’ya gönderildi.

Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazına Aslan’ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Aslan Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Aslan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

