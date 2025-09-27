Elazığ’da Otobüs Şarampole Yuvarlandı
Elazığ’da park halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinçle çıkarıldı.
Elazığ’da belediyeye ait bir otobüs, park halindeyken aniden hareket ederek şarampole yuvarlandı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Mezarlıklar Müdürlüğü yakınlarında bulunan yeni otobüs garajı bölgesinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple hareket eden otobüs, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
