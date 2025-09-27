Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek

Tüm ailesi ticaretle uğraşan ABD Başkanı Trump'ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump da bir şirket kurdu. Kai, kendi giyim mağazasını kurarak 130 dolarlık fiyat etiketiyle sweatshirtlerini satışa sundu.

Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek
Dünya kamuoyunun gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de ailesiyle gündeme geldi. Trump'ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump, ticarete atılma kararı aldı. Kai Trump, kendi adını taşıyan giyim markasını bu hafta piyasaya sürdü.

Beyaz Saray çimlerinde düzenlediği bir çekimle markasının tanıtımını yapan Kai Trump, "Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum" diye konuştu. 130 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan sweatshirtler siyah, beyaz ve lacivert renklerde sunuluyor ve üzerinde Kai’nin adı ya da baş harfleri var.

OĞULLARININ İMPARATORLUĞU DA BÜYÜDÜ

CKai Trump, geçtiğimiz cuma günü de büyükbabası Donald Trump ile birlikte helikoptere binmeden önce, Beyaz Saray'da ürünlerinden birini giyerek objektiflere poz verdi. Trump'ın sadece torunu değil büyük oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da işleriyle gündeme geliyor. İki kardeş, babalarının ikinci başkanlık döneminde aile emlak imparatorluğunu büyüttü.

