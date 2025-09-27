Trump 'Böylesini Görmedim' Diyerek Duyurdu: Gazze'de Anlaşma İçin Flaş Gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya varılması için çok olumlu görüşmeler yaptığını açıkladı. Trump, barış anlaşması konusunda "hiç görmediği kadar heves ve iyi niyet" olduğunu söyleyerek müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne olan saldırıları devam ederken, yaşanan katliamlar ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündemden düşmedi. Tüm dünyanın ateşkes haberi beklediği bölgeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, sahibi olduğu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze konusundaki müzakerelerin sürdüğünü ve süreceğini bildirerek, kalıcı ve uzun süreli barışın önemini vurguladı. Trump, açıklamasında "Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

'HİÇ GÖRMEDİĞİM KADAR HEVESLİLER'

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini bildirdi. Başkan Trump, bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Anlaşma yapılması için "hiç görmediği kadar heves ve iyi niyet" olduğuna işaret eden Trump, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

AA

