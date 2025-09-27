Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’de iki yıldır devam eden ağır saldırıların sonlandırılması için İsrail’e yeni bir mesaj gönderdiğini yazdı. Haberlere göre Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, “Artık savaşı bitirmenin zamanı geldi” dedi ve bu yönde hazırlanan 21 maddelik planı gündeme taşıdı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner dün New York’ta Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail'in 2 senedir ağır şekilde saldırdığı Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor. (AA)

Görüşmenin, ABD planında Tel Aviv’in istediği değişiklikleri tartışmak ve 29 Eylül’de Trump-Netanyahu görüşmesine hazırlık amacıyla yapıldığı belirtildi. Haberde, Witkoff ve Kushner’in Netanyahu’ya Gazze’de savaşın sona ermesi gerektiğini söylediği; Netanyahu ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in ise planın bazı maddelerine itiraz ettiği aktarıldı. KAN’a konuşan üst düzey bir yetkili, ateşkese varılması halinde çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.

'BELİRGİN DEĞİŞİKLİK' VURGUSU

Kanal 12 televizyonu ise Netanyahu’ya yakın kaynakların, Trump’ın Gazze konusundaki tavrında 'belirgin bir değişiklik' olduğunu söylediğini aktardı. Habere göre, Trump Netanyahu’dan savaşı bitirmek için net bir takvim isteyecek. Kanal 13 ise ABD yönetiminin 'sabrının tükenmeye başladığını' yazdı.

Daha önce de ABD’nin BM Genel Kurulu marjında İsrail’e bir plan sunduğu öne sürülmüştü. Bu plana göre İsrail’deki esirlerin serbest bırakılması, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca Hamas’sız bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden güvenlik gücü yerleştirilmesi ve yeniden inşa için Arap devletlerinden fon sağlanması öngörülüyor. Planın, Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair tarafından hazırlanan 'Gazze’de ertesi gün' taslağını temel aldığı ifade ediliyor. ABD’nin beklentisi, Filistin Yönetimi’nin de bu sürece dahil edilmesi. Washington yönetiminin baskısını artırdığı bir dönemde, Trump’ın 29 Eylül’de Netanyahu ile yapacağı görüşmede bu talepleri resmen masaya koyması bekleniyor.

