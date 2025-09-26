Miçotakis'ten 'İsrail'le Stratejik Ortaklık' Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'le stratejik ortaklıklarının devam ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Miçotakis'ten 'İsrail'le Stratejik Ortaklık' Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Miçotakis, İsrail’le stratejik ortaklığın sürdüğünü kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından "kendini savunma" hakkından yana tavır sergilediğini savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda hiçbir askeri hedefin, binlerce çocuğun ölümüne, bir milyonun üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nden zorla uzaklaştırılmasına, Filistin halkının insani açıdan çektiği acılara bahane edilemeyeceğini açık bir şekilde ifade ettik. Yunanistan, İsrail ile stratejik ortaklığı sürdürüyor ancak bu, bizim açık ve samimi şekilde konuşmamıza engel değil. Bu tür bir davranışın devamı İsrail'in kendi çıkarlarına zarar getirecektir ve İsrail'in uluslararası desteği erozyona uğrayacaktır.”

Miçotakis, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin dönüşü olmayan bir durum oluşturduğunu dile getirerek, "En önemlisi gereksiz öldürmelere son verilmesi ve Gazze'ye geniş ölçekli, sürdürülebilir insani yardım sağlanması” ifadelerini kullandı.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Can Kaybı Katlanıyorİsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Can Kaybı KatlanıyorDünya
Netanyahu'ya Büyük Şok! Ülke Liderleri ve Temsilcileri BM Salonunu Terk EttiNetanyahu'ya Büyük Şok! Ülke Liderleri ve Temsilcileri BM Salonunu Terk EttiDünya

Etiketler
İsrail Yunanistan
Son Güncelleme:
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
AB'den Flaş Rusya Hamlesi! 140 Milyar Euroluk Fatura Kesildi AB'den Flaş Rusya Hamlesi! 140 Milyar Euroluk Fatura Kesildi
Bakan Fidan Malezyalı Mevkidaşı ile Görüştü Bakan Fidan Malezyalı Mevkidaşı ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı
Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Ankaragücü’nde 'Olağanüstü' Karar
Fenerbahçe Antalyaspor'a Hazırlanıyor Fenerbahçe Antalyaspor'a Hazırlanıyor
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!