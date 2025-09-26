Miçotakis'ten 'İsrail'le Stratejik Ortaklık' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Miçotakis, İsrail’le stratejik ortaklığın sürdüğünü kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından "kendini savunma" hakkından yana tavır sergilediğini savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda hiçbir askeri hedefin, binlerce çocuğun ölümüne, bir milyonun üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nden zorla uzaklaştırılmasına, Filistin halkının insani açıdan çektiği acılara bahane edilemeyeceğini açık bir şekilde ifade ettik. Yunanistan, İsrail ile stratejik ortaklığı sürdürüyor ancak bu, bizim açık ve samimi şekilde konuşmamıza engel değil. Bu tür bir davranışın devamı İsrail'in kendi çıkarlarına zarar getirecektir ve İsrail'in uluslararası desteği erozyona uğrayacaktır.”

Miçotakis, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin dönüşü olmayan bir durum oluşturduğunu dile getirerek, "En önemlisi gereksiz öldürmelere son verilmesi ve Gazze'ye geniş ölçekli, sürdürülebilir insani yardım sağlanması” ifadelerini kullandı.