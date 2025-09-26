AB'den Flaş Rusya Hamlesi! 140 Milyar Euroluk Fatura Kesildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın dondurulan varlıklarını kullanarak Ukrayna’ya 140 milyar euroluk kredi verilmesini önerdi. Brüksel, bu adımı karmaşık bir finansal mekanizma üzerinden hayata geçirmeyi planlıyor. Plana göre, Brüksel merkezli Euroclear’da tutulan 176 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlıkları nakde çevrilerek Ukrayna’ya aktarılacak. Bu para, Kiev yönetimize faizsiz kredi olarak verilecek; geri ödeme ise ancak Rusya tazminat ödemeyi kabul ettiğinde yapılacak.

'BU, SAVAŞIN RUSYA'YA BEDELİ'

Komisyon’un sunduğu 'Savaş Tazminatı Kredisi' önerisi, Ursula von der Leyen’in bu ay başındaki “Birliğin Durumu” konuşmasında ilk kez gündeme gelmişti. Von der Leyen, “Bu savaş Rusya’nın. Bedelini ödemesi gereken de Rusya’dır. Yükü sadece Avrupalı vergi mükellefleri taşıyamaz" demişti. Toplam paket 185 milyar euroya kadar çıkıyor. Bunun 45 milyarı daha önce G7’nin aldığı kararlarla uyumlu olacak şekilde mevcut kredileri desteklemek için ayrılmış durumda. Geriye kalan 140 milyar euro ise bütçe açıklarının kapatılmasından acil askeri ihtiyaçlara kadar pek çok kalemde kullanılabilecek.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana Moskova Merkez Bankası’nın 210 milyar avro tutarındaki varlığını dondurmuştu. Ukrayna, bu varlığın getirisinin kendisine verilmesini talep ediyordu.

Kaynak: Euronews