Trump'tan Flaş Çıkış: 'Gazze'de Anlaşmaya Yakınız'

ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir Gazze açıklaması geldi. Trump konuya ilişkin açıklamasında, “Gazze’de anlaşmaya varabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yantıladı. Trump, burada yaptığı açıklamalarda, Gazze’deki katliamı sona erdirecek ve rehineleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

'NETANYAHU'YA İZİN VERMEYECEĞİM'

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yantılarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, dün bir imza töreninde yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.

Trump, öncelikle Hamas’ın rehineleri serbest bırakması gerektiğini söylemişt

