Beyaz Saray'da Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD BaşkanI Donald Trump arasındaki görüşme Beyaz Saray'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi başladı. Bu görüşme iki lider arasında 6 yıl sonra Beyaz Saray’da yapılan ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Görüşmenin ana başlıkları arasında Gazze’de İsrail’in insanlık dışı saldırılarının da yer alması beklenirlen, bu konunun ikili arasındaki en zorlu konu olması öngörülüyor.

Erdoğan ve Trump görüşmesinde, Boeing satışı, enerji anlaşması, F-35 programına geri dönüş, F-16 pazarlığı ile Ukrayna-Rusya savaşının da masaya yatırılması bekleniyor.

Trump görüşmeye ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok etkili biri. Avrupa’da tüm dünyada saygı gören biri. Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Kendisine Beyaz Saray’da ağırlamak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Trump, "Erdoğan burada olduğu için çok mutluyuz" dedi.

Trump'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Çok değerli bir adam. Bizim de ilişkilerimiz çok iyi. Rusya’da artık petrol galiba almaya devam etmeyeceklermiş. Ekonomi gerçekten çok kötü orada. Gereksiz yere çok kişi öldürüyorlar.

Çok önemli ticari anlaşmalar yapacağız. Onlar bizden biz onlardan alıyoruz.

F-35’leri, patriotları konuşacağız. İstediği şeyleri alabilecek. İhtiyaç duydukları başka şeyler de var, bizim de belli şeylere ihtiyacımız var onları da konuşacağız. Günün sonunda öğreneceksiniz.

(Türkiye'ye yaptırımlar ne zaman kalkacak sorusuna yanıt) Çok yakın zamanda güzel bir toplantı olunca hemen.

GAZZE'YE İLİŞKİN

Benim bir duruşum yok. Çok güzel bir toplantı yaptık, bölge liderleriyle. BM Genel Kurulunda. Bence bir anlaşmaya varmak üzereyiz. Önce rehineleri almamız lazım. 20 can ve 38 de cansız beden var. Erkekler küçük çocuklardan bahsediyorum. Aileleri naaşları istiyor. Çok güzel bir toplantı yaptık.

İsrail’le buluşma lazım. Çok fazla kişi ölüyor ama rehinelerin hepsini geri almak istiyoruz. ABD’li rehineleri aldık ama hepsini tek seferde almak istiyoruz.

Bilemiyorum. Gerekli olacak mı onu da bilmiyorum. Bunun yapılmasını isteyen çok kişi var. Tüm ülkelerin liderleriyle görüştüm. Herkes savaşın bitmesini istiyor, bakacağız. İsrail’e de söyleyeceğim.


(Erdoğan’ın Putin-Zelenskiy’i bir araya getirme girişimleri) Putin’e söyledim, ‘7 savaşı durdurdum’ dedim. Bu da gerçekten bitmesi gereken savaşlardan biri. Çok sert savaşıyor, milyonlarca asker kaybetti, o kadar ağır bombardıman var ki, neredeyse hiç toprak kazanamadılar.

Ben kimseye öyle, yaptıklarını yüzüne vurmak istemem ama Rusya 100 milyonlarca dolar ve hayat harcadı.

Bence bu çok büyük bir başarı. Bence bunu kabul etmelililer. Sen bu başarıyı üstlen dedim. Suriye’deki sorunu çözdü. Yaptırımları kaldırdık. Ama bence önemli bir duyuru yapalım, bu Türkiye için bir zaferdi. Bence Erdoğan bundan sorumlu.

‘Suriye’nin geleceği Erdoğan’ın ellerinde’ açıklamasının hatırlatılması üzerine Donald Trump: Bence bu çok büyük bir başarı. Bence bunu kabul etmelililer. Sen bu başarıyı üstlen dedim. Suriye’deki sorunu çözdü. Yaptırımları kaldırdık. Ama bence önemli bir duyuru yapalım, bu Türkiye için bir zaferdi. Bence Erdoğan bundan sorumlu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ilke iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F35 konusu gerek F16 konusu gerekse Halkbank ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu'yla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönüşte de sayın Bartholomeos ile konuyu görüşme fırsatı bulacağım."

‘DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM’

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. 25'inde onu görmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerine yer vermişti.

