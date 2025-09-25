195 Yıl Hapisleri İstenmişti: ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ Suçundan Tutuklanan Kıvanç Talu ve Beril Talu Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İddialara göre, sosyal medya üzerinden elde ettikleri ünü kullanarak reklam faaliyeti adı altında yaklaşık 3 milyon 17 bin lira toplayan Beril ve Kıvanç Talu çifti, paraları aldıktan sonra yurt dışına çıktı. 5 Ocak 2024’te Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldikleri sırada gözaltına alınan çift, “Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN GETİRİLDİLER

Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu cezaevinden getirildi. Tutuksuz yargılanan sanık Ertan Koç, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını dinledi.

'HAKKIMIZDA DOLANDIRICI DİYE YALAN HABERLER ÇIKTI'

Savunmasında suçlamaları reddeden Kıvanç Talu, şunları söyledi: “Ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak için alınan paralardı. Elde ettiğimiz karı elde edince bu paradan müştekilere ödemeler yapıyorduk bu işlerle eşim Beril Talu ilgileniyordu. Ben sadece markalarla olan anlaşmalara fikir üretip reklam kampanyaları çekiyorduk. Kesinlikle dolandırıcılık kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik kriz yaşayınca bizde ödemeleri almakta ve ödemekte zorluk yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler de sekteye uğradı. Telefonlarımızın kapanış sebebi medyada çıkan yalan haberlerdi. Biz zaten yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler çıktı. Bu haberler üzerine anlaşmalarımız iptal olunca biz kendimiz geri döndük."

'PARALARI GERİ ÖDEMEME KASTI YOKTU'

Beril Talu da savunmasında, dolandırıcılık kastının olmadığını ifade etti. Beril Talu, şunları söyledi: “Şirketin işlerini yürütmek amacıyla almış olduğum vekaletname yoktur. Ben müştekilerin Whatsapp bilgilendirme mesajlarında ya da diğer bilgilendirmelerde şirketin adını yazmadım. Müştekilerin bazılarıyla ilk irtibat kurduğumda zaten faizle geri ödeme şartı ile para göndermiş oluyorlardı. Kesinlikle paraları geri ödememe kastı ile hareket etmedim”

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, Talu çiftine isnat edilen “Nitelikli dolandırıcılık” suçunun, “Basit dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilebileceği ihtimaline dikkat çekti. Bu kapsamda uzlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için dosya, oy çokluğu ile savcılığa gönderildi.

21 AYLIK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN TAHLİYE

Tutukluluk sürelerini de dikkate alan mahkeme, Beril ve Kıvanç Talu’nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Heyette yer alan bir üye hâkim ise tahliye kararına şerh koyarak karara katılmadığını belirtti.

Kaynak: DHA