Trump’tan Çarpıcı Çağrı! 'Rusya Uçaklarını Düşürün'

ABD Başkanı Trump, NATO ülkelerinin, hava sahalarına giren Rus uçaklarını tereddüt etmeden düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ise Avrupa’ya Rusya’dan enerji alımını sonlandırma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahasına giren Rus uçaklarını tereddüt etmeden düşürmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Basına açık bölümde konuşan Trump, “Ukrayna’nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz” diyerek ABD’nin Kiev’e desteğini yineledi.

RUSYA SORUSUNA NET YANIT

Gazetecilerin “NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?” sorusuna ise net bir yanıt verdi: “Evet, öyle düşünüyorum.” Trump, Avrupa ülkelerine de Rusya’dan petrol ve doğal gaz almamaları çağrısında bulunarak, “Macaristan Cumhurbaşkanı Orban ile görüşeceğim ve bu görüşmeden sonra Moskova’dan enerji alımını durduracağına inanıyorum” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşmeye dair soruya “Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm” diye karşılık veren Trump, Moskova’nın ekonomik olarak zor durumda olduğunu da savundu.

