İran, Almanya İngiltere, Fransa... New York'ta 'Nükleer' Zirve

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York’ta yapılırken, kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York kentinde E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa’nın dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen diplomatik girişimler ve gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik çabalar ele alındı. İran’ın nükleer programına dair tüm şüphe ve bahaneleri ortadan kaldırmak için son aylarda attığı ilkesel tutum ve somut adımlara değinen Arakçi, İran’a yönelik yasa dışı saldırılar ile nükleer tesislere verilen zararı ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) karanlık ve tehlikeli bir dönemi olarak nitelendirdi.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik haksız ve yasa dışı girişime dikkat çekildi. Ayrıca diplomasinin sürdürülmesi için çeşitli fikir ve öneriler gündeme getirilirken, görüşmelerin tüm taraflarla devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA