Estonya'dan Rusya'ya Hava Sahası İhlali Suçlaması! NATO’ya Çarpıcı Talep

Estonya, Rus savaş uçaklarının dün sabah hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmesinin ardından diğer NATO üyeleriyle "acil istişare" talebinde bulundu. Rusya ihlal iddiasını reddetti.

Estonya, üç Rus MiG-31 savaş uçağının ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek NATO'dan "acil istişare" talep etti. Estonya yönetimi, uçakların dün sabah saatlerinde Finlandiya Körfezi üzerinde "toplamda 12 dakika boyunca" izinsiz uçtuğunu belirtti. Rusya ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

NATO ÜLKELERİ HAREKETE GEÇTİ

Estonya'nın açıklamasının ardından İtalya, Finlandiya ve İsveç, NATO’nun doğu kanadını koruma amacıyla görev yapan jetlerini havalandırdı. Bu gelişme, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, uçakların "planlı bir uçuşta" olduğunu ve "uluslararası hava sahası kurallarına tam uygun hareket ettiklerini" savundu.

İHLAL İDDİALARINDA ARTIŞ

Son aylarda Rus askeri faaliyetlerinin Baltık ve Doğu Avrupa'da daha sık gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Daha önce Polonya ve Romanya da Rusya’ya ait insansız hava araçlarının kendi hava sahalarını ihlal ettiğini bildirmişti. Polonya'da bir konut binasına düşen cisimle ilgili yapılan ilk açıklamada, Rus İHA'sı olduğu ileri sürülmüş; ancak daha sonra bunun Polonya'ya ait bir hava savunma füzesine ait olduğu anlaşılmıştı.

NATO’DA BU AY İKİNCİ 4. MADDE TALEBİ

Estonya'nın çağrısıyla birlikte bu ay içinde ikinci kez bir NATO ülkesi, İttifak’ın 4. maddesi kapsamında istişare talebinde bulunmuş oldu. Daha önce Polonya, hava sahasına giren Rus İHA’larının ardından benzer bir adım atmıştı. NATO Antlaşması'nın 4. maddesi, herhangi bir üyenin güvenliğinin tehdit altında olduğunu hissettiğinde, 32 üyeli ittifak içinde "acil istişare" başlatılmasını öngörüyor.

ESTONYA BAŞBAKANI'NDAN BİRLİK MESAJI

Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Kristen Michal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NATO’nun herhangi bir provokasyona yanıtı birlik içinde ve güçlü olmalıdır... Müttefiklerimizle ortak durum farkındalığını sağlamak ve atılacak ortak adımları kararlaştırmak için istişareyi gerekli görüyoruz" ifadelerini kullandı. Estonya yetkilileri, bu yıl beşinci kez hava sahalarının Rusya tarafından ihlal edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

