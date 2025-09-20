Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Yine Onlarca Ölüm...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 200 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 653 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 54 bin 230 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 518'e, yaralananların sayısının da 18 bin 449'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 208'e, yaralıların sayısının 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İKİ KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 442'ye yükseldiği aktarıldı.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA