Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar Durdu

Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi bir siber saldırı vakası yaşandı. Belçika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki pek çok havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle iptale kadar gitti.

Son Güncelleme:
Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar Durdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor. Öncelikle Belçika'da Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği yönünde açıklama yaptı.

Saldırıdan Belçika'daki Brüksel Havalimanı da dahil birçok Avrupa havalimanının etkilendiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sadece manuel olarak check-in ve biniş işlemlerinin mümkün olduğu belirtildi.

GECİKMELER VE İPTALLER OLUYOR

Açıklamada, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı, mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlanacağı ifade edildi. Yaşanan teknik sorunun uçuş planlamasını büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandığına işaret edildi.

Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar Durdu - Resim : 1

Ayrıca bugün uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmeden önce hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış uçuşu olan yolcuların ise havaalanına en az 3 saat erken gelmeleri önerildi.

Havalimanlarındaki firmalara check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu, sorunu çözmek ve sistemi mümkün olan en kısa sürede geri kazandırmak için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı.

Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar Durdu - Resim : 2

LONDRA VE BERLİN'DEN DE AÇIKLAMA

Londra Heathrow Havalimanı da konuya ilişkin açıklamasında, çok sayıda havalimanına check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in özellikle giden yolcularda gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadığını duyurdu.

Berlin Havalimanı ise açıklamasında, Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine vurgu yaptı.

Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen... Lüks Moda Devine Büyük Şok! Milyonlarca Müşteri Diken ÜstündeGucci, Balenciaga ve Alexander McQueen... Lüks Moda Devine Büyük Şok! Milyonlarca Müşteri Diken ÜstündeEkonomi
Türk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaTürk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Londra Belçika
Son Güncelleme:
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
Portekiz Filistin Devletini Tanıyacağını Duyurdu, Tarih Verdiler Portekiz Filistin Devletini Tanıyacağını Duyurdu, Tarih Verdiler
Gazze’de Katliam Sürüyor! İsrail Saldırılarında 47 Filistinli Daha Öldü Gazze’de Katliam Sürüyor! Saldırılarda 47 Filistinli Öldü
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama