Gazze’de Katliam Sürüyor! İsrail Saldırılarında 47 Filistinli Daha Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 40’ı kuzeydeki Gazze kentinde olmak üzere toplam 47 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Yaklaşık iki yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, bir yandan kuzeydeki sivilleri “güvenli bölge” iddiasıyla güneye göçe zorlarken, diğer yandan güney bölgelerini de bombalamaya devam ediyor. İşgal planı çerçevesinde kara saldırılarına başlayan İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik bombardımanları aralıksız sürüyor.

Görgü tanıklarına göre, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilen ailelerin barındığı bir sığınma merkezine yönelik saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde sivillerin hedef alındığı bombardımanda 1 kadın öldü, birçok kişi yaralandı. İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadırların bombalanması sonucu çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı. Tel el-Hava Mahallesi’nde evler gece boyunca uçaklarla, sabah ise patlayıcılarla hedef alınarak tahrip edildi. Kentin farklı bölgelerindeki saldırılarda ise en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

HASTANE MÜDÜRÜNÜN KARDEŞİNİN EVİ BOMBALANDI

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı’nda bir evi bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Bombalanan evin, Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’nin kardeşine ait olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye’nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye’nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi’nde görevi başındaydı.” ifadelerini kullandı.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRI

İsrail, kuzeyde saldırılarını yoğunlaştırırken Gazze Şeridi’nin orta ve güney bölgeleri de hedef alınmaya devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Orta kesimdeki hava saldırılarında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Refah kentinde insani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Han Yunus’ta düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca güney bölgelerine yönelik bombardımanların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Kaynak: AA