Tesla Kazasında Facia! 1’i Çocuk 3 Kişi Yanarak Can Verdi

Almanya'nın Schwerte kentinde bir Tesla'nın ağaca çarparak alev alması sonucu 43 yaşındaki sürücü ile iki çocuk yaşamını yitirdi, bir çocuk ağır yaralandı. Olay sonrası Tesla'nın kapı tasarımı ve güvenlik sistemleri yeniden gündeme geldi.

Tesla Kazasında Facia! 1’i Çocuk 3 Kişi Yanarak Can Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

7 Eylül’de Almanya’nın Schwerte kentinde meydana gelen kazada bir Tesla sürücüsü sollama yaparken aracın kontrolden çıktığı ve yoldan çıkarak ağaca çarptığı bildirildi. Çarpmanın ardından araç alev aldı. Olayda 43 yaşındaki sürücü ile araçta bulunan iki dokuz yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Aynı yaştaki üçüncü bir çocuk ise mucize eseri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Bild gazetesinin aktardığına göre, kazayı gören vatandaşlar aracın kapılarının açılmadığını ve içeridekilere müdahale edilemediğini söyledi. Bir kişi kapıları açmayı denese de başarılı olamadı. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle ancak birkaç deneme sonunda söndürülebildi.

Tesla Kazasında Facia! 1’i Çocuk 3 Kişi Yanarak Can Verdi - Resim : 1

TESLA’NIN GÜVENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Tesla, kapı tasarımı ve otonom sürüş sistemi nedeniyle daha önce de eleştirilmişti. Model Y araçlarda elektrik kesildiğinde kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve yolcuların manuel açma kolunu kullanması gerekiyor. Bu durum özellikle çocuklar için ciddi bir risk oluşturuyor. ABD’de Tesla, otonom sürüş sistemine bağlı iki ölümcül kaza sonrası tazminat ödemek zorunda kalmıştı. California eyaleti ise “yanıltıcı reklam” iddiasıyla Tesla’ya dava açarak Autopilot ve Full Self-Driving sistemlerinin satışını durdurmayı talep etmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Almanya’da yaşanan kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Araştırmalar, aracın otonom sürüş teknolojisinin, kapı tasarımının ve elektrik sistemlerinin kazadaki rolünü incelemeye devam ediyor.

Kontrolden Çıkan Kamyonet İş Yerine Daldı! O Anlar KameradaKontrolden Çıkan Kamyonet İş Yerine Daldı! O Anlar KameradaGüncel
10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 TutuklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Almanya Trafik kazası Tesla
ABD'de Tarihi Adım! Suriye Bayrağı 11 Yıl Sonra Göndere Çekildi ABD'de Tarihi Adım! Suriye Bayrağı 11 Yıl Sonra Gönderde
BM Güvenlik Konseyi'nden İran’a Yönelik Tasarıya Ret BM Güvenlik Konseyi'nden İran’a Yönelik Tasarıya Ret
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı?