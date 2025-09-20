Tesla Kazasında Facia! 1’i Çocuk 3 Kişi Yanarak Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

7 Eylül’de Almanya’nın Schwerte kentinde meydana gelen kazada bir Tesla sürücüsü sollama yaparken aracın kontrolden çıktığı ve yoldan çıkarak ağaca çarptığı bildirildi. Çarpmanın ardından araç alev aldı. Olayda 43 yaşındaki sürücü ile araçta bulunan iki dokuz yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Aynı yaştaki üçüncü bir çocuk ise mucize eseri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Bild gazetesinin aktardığına göre, kazayı gören vatandaşlar aracın kapılarının açılmadığını ve içeridekilere müdahale edilemediğini söyledi. Bir kişi kapıları açmayı denese de başarılı olamadı. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle ancak birkaç deneme sonunda söndürülebildi.

TESLA’NIN GÜVENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Tesla, kapı tasarımı ve otonom sürüş sistemi nedeniyle daha önce de eleştirilmişti. Model Y araçlarda elektrik kesildiğinde kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve yolcuların manuel açma kolunu kullanması gerekiyor. Bu durum özellikle çocuklar için ciddi bir risk oluşturuyor. ABD’de Tesla, otonom sürüş sistemine bağlı iki ölümcül kaza sonrası tazminat ödemek zorunda kalmıştı. California eyaleti ise “yanıltıcı reklam” iddiasıyla Tesla’ya dava açarak Autopilot ve Full Self-Driving sistemlerinin satışını durdurmayı talep etmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Almanya’da yaşanan kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Araştırmalar, aracın otonom sürüş teknolojisinin, kapı tasarımının ve elektrik sistemlerinin kazadaki rolünü incelemeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi