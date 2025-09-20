ABD'de Tarihi Adım! Suriye Bayrağı 11 Yıl Sonra Göndere Çekildi

ABD’nin başkenti Washington’da 2014’te kapatılan Suriye Büyükelçiliği’nde bayrak töreni düzenlendi. Geçici Suriye hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, “Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi” olarak nitelendirdiği bayrağı göndere çekti.

Son Güncelleme:
ABD'de Tarihi Adım! Suriye Bayrağı 11 Yıl Sonra Göndere Çekildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin diplomatik ilişkilerinde dönüm noktası olarak görülen bir tören, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirildi. 2014 yılında kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında, 11 yıl aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı. Bu gelişme, Suriye’nin ABD’deki diplomatik varlığının yeniden canlandırılması olarak “tarihi bir an” şeklinde yorumlandı.

Tören, Suriye Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, geçici Suriye hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla düzenlendi. Şeybani, bayrağı bizzat göndere çekerken, bu sembolik hareketi “Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi” olarak tanımladı. 18 Mart 2014’te ABD tarafından kapatılan büyükelçilik binası, bugüne kadar kapalı kalmış ve Suriye’nin diplomatik temsiliyetini sınırlamıştı.

Suriye'de Kritik Temas... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile GörüştüSuriye'de Kritik Temas... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile GörüştüSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye ABD
Son Güncelleme:
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
Almanya’da Göçmen Sayısında 14 Yıl Sonra Bir İlk Almanya’da Göçmen Sayısında 14 Yıl Sonra Bir İlk
BM Güvenlik Konseyi'nden İran’a Yönelik Tasarıya Ret BM Güvenlik Konseyi'nden İran’a Yönelik Tasarıya Ret
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı?