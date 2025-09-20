ABD'de Tarihi Adım! Suriye Bayrağı 11 Yıl Sonra Göndere Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin diplomatik ilişkilerinde dönüm noktası olarak görülen bir tören, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirildi. 2014 yılında kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında, 11 yıl aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı. Bu gelişme, Suriye’nin ABD’deki diplomatik varlığının yeniden canlandırılması olarak “tarihi bir an” şeklinde yorumlandı.

Tören, Suriye Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, geçici Suriye hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla düzenlendi. Şeybani, bayrağı bizzat göndere çekerken, bu sembolik hareketi “Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi” olarak tanımladı. 18 Mart 2014’te ABD tarafından kapatılan büyükelçilik binası, bugüne kadar kapalı kalmış ve Suriye’nin diplomatik temsiliyetini sınırlamıştı.

Kaynak: AA