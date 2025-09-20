BM Güvenlik Konseyi'nden İran’a Yönelik Tasarıya Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 28 Ağustos’ta, İran’ın nükleer anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle ‘snapback’ mekanizmasını devreye alma girişiminin ardından, Konsey, bu yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören bir tasarıyı oylamak üzere toplandı.

Oylamada Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir tasarının kabulü yönünde oy kullanırken; İngiltere, Fransa, ABD, Danimarka, Slovenya, Sierra Leone, Panama, Yunanistan ve Somali tasarıya karşı çıktı. Guyana ile Güney Kore ise çekimser kaldı.

Tasarıya onay çıkmaması, İran’a karşı BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesinin önünü açabileceği şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: DHA