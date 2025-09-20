Trump’tan Tartışma Yaratacak Yeni Karar: 100 Bin Dolar Vize, 1 Milyon Dolar 'Altın Kart'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, "harika" işçilere ihtiyaç duyduklarını belirterek, programın bu ihtiyacı karşılamada büyük katkı sağlayacağını söyledi.

'ŞİRKETLER ÇOK PARA ÖDEYECEK'

Trump, bu programdan en çok teknoloji şirketlerinin yararlanacağını ve bu şirketlerin bundan "mutlu" olacağını dile getirdi. ABD Başkanı, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini vurguladı. Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın." diye konuştu.

100 BİN DOLARA ÇIKTI

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının yüksek vasıflı işçilerin ABD’ye getirilmesi için tasarlandığı ancak son yıllarda kötüye kullanıldığı belirtildi. Kararnamede, bunun ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği olumsuz etkilediği ifade edilerek, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin kabul edilmesi amacıyla başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD’de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına da onay verdi. Bu programdan elde edilecek gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade eden Trump, ekonomik katkının önemine vurgu yaptı.

'Altın Kart' için ücret 1 milyon dolar oldu

'OLAĞANÜSTÜ' KİŞİLER KABUL EDİLECEK

Ticaret Bakanı Lutnick, yalnızca "en üst düzeydeki olağanüstü" kişilerin ülkeye kabul edileceğini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." dedi.

Beyaz Saray’ın paylaştığı kararnamede, "Altın Kart" almak isteyen bireylerin ABD Hazinesi’ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda başvuru yapılması halinde ise 2 milyon dolar ödemesi gerektiği açıklandı. Böylece başvuruların hızlandırılmış şekilde işleme alınacağı ve ödemeyi yapan kişilere ABD’de ikamet hakkı tanınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA