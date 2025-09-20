Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump Görüşmesinden Umutlu: 'Barışa Katkı Sunacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı Beyaz Saray görüşmesine dair mesaj paylaştı. Ticaret, yatırım ve savunma sanayisinin gündemde olacağını söyleyen Erdoğan, görüşmenin bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Erdoğan da görüşmeye ilişkin X üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan, ticaret, yatırım ve savunma sanayisinin görüşmenin ana başlıkları arasında olacağını belirtti.

'BARIŞA KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM'

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

