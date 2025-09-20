ABD, Suriye’de Üst Düzey IŞİD Üyesini Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de dün (19 Eylül) düzenlenen bir operasyonda IŞİD’in üst düzey isimlerinden Omar Abdul Qader’in öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM’un yazılı açıklamasında, Qader’in ABD’ye yönelik saldırılar planladığı belirtildi ve operasyonun örgütün gelecekte Amerikalılar ve müttefiklere dönük saldırı kapasitesini zayıflatacağı vurgulandı.

İLK DEĞİL

Bu operasyon ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttüğü hedefli saldırıların son halkası oldu. ABD ordusu daha önce de IŞİD’in lider kadrosuna yönelik benzer operasyonlar düzenlemişti. 2019 yılında örgütün kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi, Suriye’nin İdlib bölgesinde ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülmüştü. Onun ardından göreve gelen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi de 2022’de yine Suriye’nin kuzeyinde bir ABD operasyonunda öldürüldü. ABD, bu tür operasyonlarla IŞİD’in liderlik zincirini sürekli kesintiye uğratmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi