ABD, Suriye ile Normalleşme Şartlarını Açıkladı! 'Kırmızı Çizgimiz' Diyerek Duyurdu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası ülkedeki yeni yönetimle ilişkilerinin nasıl olacağı merak edilen ABD'den konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Kıdemli Görevlisi Tim Lenderking, ABD-Arap İlişkileri Ulusal Konseyince (NCUSAR) düzenlenen seminerde soru işaret yaratan durumla ilgili konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey Orta Doğu sorumlusu Lenderking, ülkesinin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için taleplerini açıkladı. Yaptırımların sürdüğünü ancak "Şam'daki geçici yönetimin değişim göstermesi durumunda" esneklik sağlanabileceğini belirten Lenderking, "Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz" dedi.

"Bunlar bir gecede düzeltilebilecek şeyler değil" diyen Lenderking, ABD'nin bu kişilerle etkileşime geçme ve onları anlama konusunda istekli olduğunu vurguladı.

KIRMIZI ÇİZGİ İRAN VE HİZBULLAH

Tim Lenderking, gazeteci Austin Tice dahil Suriye'deki hapishanelerde gözaltına alınan ya da kaybolan ABD vatandaşları hakkında güvenilir bilgiler sağlanmasının, ABD'nin temel beklentileri arasında olduğunu ifade etti.

19 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Tice'ın ailesinin kabul etmesinden "memnuniyet duyduklarını" aktaran Lenderking, kayıp ABD'lilerin "kaderlerinin açıklığa kavuşturulması" gerektiğini bildirdi. Lenderking, İran ve Hizbullah'ın Suriye topraklarında "yeniden yer edinmesini engelleme" konusunda "istekli ve kararlı" olduklarının altını çizerek ABD'nin bu konuda garantiler beklediğini aktardı.

'TERÖR GRUPLARI YER ALMAYACAK'

Şam yönetimine IŞİD dahil terörizmle mücadele çabalarını sürdürmesi çağrısı yapan Lenderking, martta Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan ve Suriye topraklarının birliğini vurgulayan anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tim​​​​​​​ Lenderking, "Bu anlaşmaların uygulanmasının zorluklarla dolu olduğunu kabul ediyoruz ancak taraflar IŞİD ve diğer terör gruplarının Suriye'de bir daha asla yeniden ortaya çıkamayacağından emin olacak bir çözüme varmalı" değerlendirmesini paylaştı.

Tüm kimyasal silahların imha edilmesi ve komşu devletlere karşı saldırmazlık ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Lenderking, savaş dönemi ile martta Lazkiye'de "işlenen acımasız eylemlerin hesabının sorulmasını" talep etti.

'SURİYE'NİN İKİNCİ BİR ŞANSI OLMASINI İSTİYORUZ'

"Yabancı savaşçıların" Suriye merkezi hükümet ve güvenlik pozisyonlarından ihraç edilmesini talep eden Tim Lenderking, söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Washington'ın yeniden angajmana açık olduğunu bildirdi.

Lenderking, "(Şam yönetimi) Geçici otorite, dile getirdiğim doğrultuda kanıtlanabilir adımlar attığı takdirde yaptırımların hafifletilmesini değerlendireceğiz. Suriye'nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA