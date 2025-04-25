Ekvador'da Şiddetli Deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin ise 23 kilometre olduğu kaydedildi.

Depremde can kaybı yaşamazken, bazı binalarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA