Trump'tan Flaş 'Kırım' Çıkışı: 'Rusya'da Kalacak'

ABD Başkanı Donald Trump TIME’a verdiği röportajda, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ten, Çin ile müzakerelere kadar pek çok konuda soruları yanıtladı. Trump Kırım için de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk’ün iftar yemeğine giderken gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Öztürk’ün durumundan haberdar olmadığını kaydeden Trump, Adalet Bakanlığı’ndan delilleri kamuoyu ile paylaşmasını isteyebileceğini belirtti.

ÇİN İLE GÖRÜŞME VAR MI?

Çin’e uygulanan agresif gümrük vergisini ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini aradığını ve anlaşma yapmak için aktif görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Çin tarafından gelen haberlerde ise ABD tarafıyla herhangi bir görüşmenin olmadığı kaydedildi.

‘KIRIM RUSYA’DA KALACAK’

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Kırım ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın 2024 yılında ilhak ettiği Ukrayna toprağı olan Kırım’ın Rusya’da kalacağını belirtti.

Savaşı sona erdirmek için çabalar sürerken, Trump iki ülke arasındaki savaşın nedeninin "Ukrayna'nın NATO'ya katılmaktan bahsetmeye başlaması" olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi