Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Kuru Kayısılarda Büyük Tehlike

Dünyada gıda güvenliği endişeleri sürerken, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen ürünler de bir bir geri gönderilmeye devam ediliyor.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği organik kuru kayısıların zehir saçtığı ortaya çıktı. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde Almanya’nın Türkiye’den aldığı kuru kayısıda zararlı miktarda aflatoksin ve okratoksin tespit edildiği öğrenildi.

Söz konusu durumun şirketin kendi kontrollerinde ortaya çıktığı bildirilirken, kuru kayısılardaki zehirli madde seviyesinin ‘ciddi’ olduğu belirtildi.

Kuru kayısılar için operatör tarafından alıkonma kararı verildi.

AFLATOKSİN NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve yüksek seviyelerde tüketildiğinde insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen bu madde, özellikle kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerde ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), aflatoksin seviyelerinin gıda güvenliği açısından sıkı kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

OKRATOKSİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Okratoksin de insan sağlığı için oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. İşte okratoksinin zararları…

Böbrek hasarı: Okratoksin, böbrekler üzerinde toksik etkiler yapabilir. Uzun süreli maruz kalma, böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Kanser riski: Okratoksin, kanserojen özellikler gösterdiği düşünülen bir bileşiktir. Özellikle böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bazı araştırmalar, karaciğer kanseri ve mesane kanseri ile de bağlantı olabileceğini öne sürmektedir.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Okratoksin, bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını bozarak vücudun enfeksiyonlarla mücadele yeteneğini zayıflatabilir.

Karaciğer hasarı: Karaciğeri etkileyerek karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Bu, karaciğer hastalıklarının gelişmesine neden olabilir.

Beyin üzerindeki etkiler: Okratoksin'in nörotoksik etkileri olduğu düşünülmektedir. Sinir sistemi üzerinde zararlı etkiler oluşturabilir ve uzun süreli maruz kalma nörolojik bozukluklara yol açabilir.

Okratoksin, genellikle küflü gıdalarda (özellikle tahıl, kuru meyve, fındık ve şarap gibi) bulunur. Bu nedenle, gıda güvenliğine dikkat etmek, özellikle bu tür ürünlerin doğru koşullarda depolanması ve işlenmesi önemli.