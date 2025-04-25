Tayland Başbakanı Shinawatra Hastaneye Kaldırıldı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ziyaretinin ardından yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Başbakanın doktor gözetiminde bir süre tedavi altında olacağı açıklandı.

Tayland Başbakanı Shinawatra Hastaneye Kaldırıldı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ziyaretinin ardından yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldığını ve bir süre doktor gözetiminde kalacağını duyurdu. Sözcü Houngsub, Başbakan'ın sağlık durumunun takip edileceğini ve tedavi sürecinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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