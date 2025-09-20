Almanya’da Göçmen Sayısında 14 Yıl Sonra Bir İlk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkedeki göçmen nüfusu uzun bir aradan sonra küçülmeye başladı. 2011 yılından bu yana ilk kez göçmen sayısında düşüş yaşandı. 2024 yılının sonunda 3,545 milyon olan göçmen nüfusu, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 50 bin kişi azalarak 3,495 milyona indi.

Bu düşüş, sığınma başvurusu sahipleri, mülteciler, geçici oturum izni bulunanlar ve Ukraynalıları kapsıyor. Temmuz 2025 sonu itibarıyla Ukrayna’dan gelenlerin sayısı 1,027 bin olarak kaydedildi. Azalmanın başlıca nedenleri arasında artan iadeler, sınır dışı işlemleri ve Alman vatandaşlığına geçişler yer alıyor. Özellikle 2024’te 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşlığına kavuştu.

YENİ BAŞVURULARDA AZALMA

Yeni sığınma başvurularında da belirgin bir gerileme gözlendi. Ağustos 2025’te sadece 7 bin 803 başvuru yapılırken, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 18 bin 427’ydi. Bu, yüzde 60’lık bir düşüş anlamına geliyor. Şu anda yaklaşık 492 bin göçmen, sığınmacı veya geçici oturum hakkı sahibi olarak sınıflandırılıyor.

Uzmanlar, bu eğilimin Avrupa’daki genel göç politikalarındaki sıkılaşmayla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Almanya, son yıllarda artan göç dalgalarına karşı daha katı önlemler alırken, entegrasyon ve vatandaşlık süreçlerini hızlandırmıştı. Göçmen nüfusundaki bu değişim, ülkenin demografik yapısını ve sosyal politikalarını yeniden şekillendirebilir. Yetkililer, düşüşün devam edip etmeyeceğini izlemeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA