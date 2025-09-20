Almanya’da Göçmen Sayısında 14 Yıl Sonra Bir İlk

2011’den beri ilk kez Almanya’daki göçmen nüfusu azaldı. 2024 sonunda 3,545 milyon olan sayı, 2025’in ilk yarısında 3,495 milyona geriledi. Azalma, iadeler, sınır dışı etmeler ve vatandaşlık geçişlerinden kaynaklanıyor.

Almanya’da Göçmen Sayısında 14 Yıl Sonra Bir İlk
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkedeki göçmen nüfusu uzun bir aradan sonra küçülmeye başladı. 2011 yılından bu yana ilk kez göçmen sayısında düşüş yaşandı. 2024 yılının sonunda 3,545 milyon olan göçmen nüfusu, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 50 bin kişi azalarak 3,495 milyona indi.

Bu düşüş, sığınma başvurusu sahipleri, mülteciler, geçici oturum izni bulunanlar ve Ukraynalıları kapsıyor. Temmuz 2025 sonu itibarıyla Ukrayna’dan gelenlerin sayısı 1,027 bin olarak kaydedildi. Azalmanın başlıca nedenleri arasında artan iadeler, sınır dışı işlemleri ve Alman vatandaşlığına geçişler yer alıyor. Özellikle 2024’te 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşlığına kavuştu.

YENİ BAŞVURULARDA AZALMA

Yeni sığınma başvurularında da belirgin bir gerileme gözlendi. Ağustos 2025’te sadece 7 bin 803 başvuru yapılırken, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 18 bin 427’ydi. Bu, yüzde 60’lık bir düşüş anlamına geliyor. Şu anda yaklaşık 492 bin göçmen, sığınmacı veya geçici oturum hakkı sahibi olarak sınıflandırılıyor.

Uzmanlar, bu eğilimin Avrupa’daki genel göç politikalarındaki sıkılaşmayla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Almanya, son yıllarda artan göç dalgalarına karşı daha katı önlemler alırken, entegrasyon ve vatandaşlık süreçlerini hızlandırmıştı. Göçmen nüfusundaki bu değişim, ülkenin demografik yapısını ve sosyal politikalarını yeniden şekillendirebilir. Yetkililer, düşüşün devam edip etmeyeceğini izlemeye devam ediyor.

Almanya Tarihinde Bir İlk! Kritik Kurumun Başına Türk İsim GeçiyorAlmanya Tarihinde Bir İlk! Kritik Kurumun Başına Türk İsim GeçiyorDünya

Almanya'dan 'Göçmen' Mesajı: 'Sonlandıracağız!'Almanya'dan 'Göçmen' Mesajı: 'Sonlandıracağız!'Dünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Almanya göçmen
ABD, Suriye’de Üst Düzey IŞİD Üyesini Öldürdü ABD, Suriye’de Üst Düzey IŞİD Üyesini Öldürdü
Trump’tan Tartışma Yaratacak Yeni Karar: 100 Bin Dolar Vize, 1 Milyon Dolar 'Altın Kart' Trump’tan Tartışma Yaratacak Yeni Karar: 100 Bin Dolar Vize, 1 Milyon Dolar 'Altın Kart'
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı?