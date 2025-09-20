Hong Kong’da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Alarmı! Tam 454 Kilo... 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulundu. Eastern District ilçesine bağlı Quarry Bay semtindeki Pan Hoi Caddesi’nde yer alan bir inşaat alanında tespit edilen patlamamış hava bombası, polis ekiplerinin 9 saatlik çalışmasıyla etkisiz hale getirildi.

ABD ORDUSUNA AİT BOMBA

Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın dün öğle saatlerinde bulunduğunu ve yerinden kaldırılmasının büyük tehlike oluşturacağı için kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verildiğini açıkladı. ABD ordusuna ait olduğu belirlenen bombanın 1,5 metre uzunluğunda ve 454 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Patlama riskine karşı çevrede bulunan 18 binadaki yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. Tahliye işlemleri yerel saatle 23.00’e kadar sürdü. Ardından uzman ekipler, gece 02.00’de imha çalışmalarına başlayarak sabaha karşı operasyonu başarıyla tamamladı.

Hong Kong’da daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 2018 yılında Sha Tin ve Central semtleri arasında inşa edilen raylı sistem çalışmalarında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.

Kaynak: AA