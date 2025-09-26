Liderler Salonu Terk Etti: İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Konuşuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında, diğer ülkelerin liderleri salondan ayrıldı. Netanyahu, konuşmasını boş salona yapıyor.

Gazze’de katliamını sürdüren İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.

Netanyahu konuşmaya başladığı sırada, liderler salonu terk ederken, Netanyahu konuşmasını boş salona yapıyor.

Liderler Salonu Terk Etti: İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Konuşuyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Liderler Salonu Terk Etti: İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Konuşuyor

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Binyamin Netanyahu İsrail BM
