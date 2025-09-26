ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşmesi sonrası bir doğal gaz anlaşması açıklaması ve Türkiye'nin Rus petrolü alımlarını durdurması çağrısı yapmasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisinin karar verdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti. Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

'SAVAŞ UÇAĞI' TARTIŞMALARI

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Peskov, bu yönde ikna edici hiçbir kanıtın sunulmadığına dikkati çekerek, "Savaş uçaklarımızın tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcıyız." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in "Rusya savaşı bitirmezse, Kremlin yetkilileri en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeli" şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Peskov, Zelenskiy'in "sponsorlarına iyi bir asker" olmaya çalıştığını söyledi.

Peskov, "Cephedeki gerçek durum tam tersini gösteriyor. Ukrayna'nın durumu ve müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA