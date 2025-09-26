Katliamın Ortasında Hoparlör Zorbalığı... Gazze'ye Hoparlörler Yerleştirildi: Netanyahu'nun BM Konuşması Dinletilecek!

İsrail, Gazze’ye hoparlörler yerleştiriyor. Netanyahu’nun BM konuşması zorla Gazzelilere dinletilecek. İsrail basını, hoparlörlerin Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin yakınına kurulacağını yazdı. Karar, “işgalcinin yeni zorbalığı” olarak nitelendirildi.

Katliamın Ortasında Hoparlör Zorbalığı... Gazze'ye Hoparlörler Yerleştirildi: Netanyahu'nun BM Konuşması Dinletilecek!
İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor. Şehre yoğun topçu atışı düzenlenirken kentin semalarında silahlı insansız hava araçları (SİHA) yoğun şekilde uçuş yapıyor. Her gün onlarca kişinin öldüğü Gazze, bu defa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zorbalığıyla gündemde.

GAZZE'YE HOPARLÖR KOYDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde hoparlörler kurarak İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasını Filistinlilere zorla dinletecek. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki çeşitli noktalara hoparlörler yerleştirilmesi talimatını orduya verdi. Başbakanlık Ofisi ile İsrail ordusu, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Ancak hoparlörlerin kurulacağı bölgelerin Filistinlilerin yaşadığı alanların yakınında olacağına işaret edildi.

KONUŞMASINI ZORLA DİNLETECEK

Netanyahu’nun bugün saat 16.00’da (TSİ) BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın, Gazze’de hoparlörlerden yankılanacağı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğrayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de, bu uygulama “işgalin yeni bir zorbalığı” olarak değerlendirildi.

