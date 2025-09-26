Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda Konuşuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Son Güncelleme:
Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda Konuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Meclis'te faaliyetini gösteren komisyonlarımızdan biri de, tarihi bir nitelik taşıyan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'dur.

Parlamenter Diplomasi artık uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Halkların temsilcisi olarak görev icra edilen dünya parlamentoları arasında Parlamenter Diplomasi bakımından en aktif parlamentolardan birisi TBMM'dir.

Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz.

8 uluslararası toplantıya iştirak ettik, bu toplantıların hepsinde de ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatı bulduk.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuştur. Şimdiye kadar toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır.

7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in gerçekleştirdiği bölgedeki vahşet ve özellikle Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım TBMM tarafından genel kurul tarafından 7 ortak bildiri ile kınanmıştır.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Numan Kurtulmuş TBMM
Son Güncelleme:
Kriz Dalgası Büyüyor! Bosch'tan Dev Karar: 13 Bin Çalışanı İşten Çıkarak 13 Bin İşçi İşten Çıkarılacak
Malatya'da 'Büyücü' Operasyonu! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı: 7 Gözaltı Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı
Türkiye’ye Tarih Verildi! 7 Derece Birden Düşecek, Tir Tir Titretecek: Hazırlıklara Şimdiden Başlayın 7 Derece Birden Düşecek, Tir Tir Titretecek
Fenerbahçe Hayatını Bitirdi! Acun Ilıcalı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı
Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı' Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı'
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek Bu Gece Başlıyor! Tüm IBAN'lar Değişecek