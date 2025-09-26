Malatya'da 'Büyücü' Operasyonu! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı: 7 Gözaltı
Malatya’da muska yapma ve büyü bozma vaadiyle 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 34 milyon liralık para hareketliliği belirlendi. Operasyonda çeşitli büyü malzemeleri ile on binlerce euro ve dolar ele geçirildi.
Malatya’da muska yapma, büyü bozma, medyumluk ve sözde şifa için kurban kesme yöntemleriyle 27 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 34 milyon 168 bin liralık para hareketliliği tespit edildi.
BİNLERCE DOLAR VE EURO BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, sözde büyü yapımında kullanılan Arapça ve eski yazılarla yazılmış ceylan ve yılan derileri, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca on binlerce euro ve dolar da bulundu.
Elde edilen suç unsurlarına el konulurken, kimlikleri açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
