Malatya'da 'Büyücü' Operasyonu! Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı: 7 Gözaltı

Malatya’da muska yapma, büyü bozma, medyumluk ve sözde şifa için kurban kesme yöntemleriyle 27 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 34 milyon 168 bin liralık para hareketliliği tespit edildi.

Malatya'da büyücü operasyonu düzenlendi

BİNLERCE DOLAR VE EURO BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, sözde büyü yapımında kullanılan Arapça ve eski yazılarla yazılmış ceylan ve yılan derileri, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca on binlerce euro ve dolar da bulundu.

7 kişi gözaltına alındı

Elde edilen suç unsurlarına el konulurken, kimlikleri açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA