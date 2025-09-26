Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için yaptıkları tahliye talebinin reddedildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ekim 2024 tarihinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı, belediye başkanı için yapılan tahliye talebinin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini açıkladı. Özer'in avukatı mahkemenin ret kararında ciddi sorunların olduğunu, dilekçenin içeriği ile bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada tahliye talebini 21 Eylül tarihinde yaptıklarını ancak mahkemenin 'itiraz süresinin geçtiği' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

'DİLEKÇELERİMİZ OKUNMUYOR'

Bu durumu, "Dilekçelerimiz okunmuyor, kopyala-yapıştır kararlar veriliyor" şeklinde algılanmasına neden olduğunu ifade eden Ersöz, dün akşam bir duruşma açıldığını ve tutukluk incelemesinin yapıldığını aktardı.

Söz konusu tahliye talebinin reddi kararının dosyada yer alan 3 bilirkişi raporundaki "Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok" tespitine rağmen verildiğini de belirten Ersöz, "Her iki karara da itiraz edeceğiz ancak gerekçesiz, steotip ve bilirkişi raporlarıyla çelişen bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp-kalmadığına dair endişemizi de bir kez daha vurgulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini savunarak "Türkiye’de barışın sağlanması için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli" demişti.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için de benzer görüş bildiren Bahçeli, "Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı" demişti.

Özel Silivri'de Konuştu: 'Bahçeli'nin 'Ahmet Özer' Açıklaması Çok Kıymetli'Özel Silivri'de Konuştu: 'Bahçeli'nin 'Ahmet Özer' Açıklaması Çok Kıymetli'Siyaset
Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli, Ahmet Türk Göreve İade Edilmeli'Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli, Ahmet Türk Göreve İade Edilmeli'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ahmet Özer Esenyurt
Son Güncelleme:
Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda Konuşuyor
Kurtulmuş, 3. Yasama Yılı Toplantısı'nda Konuşuyor
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Yönetim Yetkiyi Verdi Tedesco Neşteri Vurdu: Yıldız Futbolcular Kadro Dışı
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem
Kriz Dalgası Büyüyor! Bosch'tan Dev Karar: 13 Bin Çalışanı İşten Çıkarak
13 Bin İşçi İşten Çıkarılacak
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı
Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı' Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı'
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek Bu Gece Başlıyor! Tüm IBAN'lar Değişecek