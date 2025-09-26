Kriz Dalgası Büyüyor! Bosch'tan Dev Karar: 13 Bin Çalışanı İşten Çıkarak

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz tüm sektörlere darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Almanya merkezli elektronik ve mühendislik devi Bosch, geçtiğimiz yıl duyurduğu 9 bin kişilik işten çıkarma kararına ek olarak radikal bir karar daha aldı. Dev şirket 2030’a kadar 13 bin çalışanını daha işten çıkaracağını açıkladı.

Kriz Dalgası Büyüyor! Bosch'tan Dev Karar: 13 Bin Çalışanı İşten Çıkarak
Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi Stefan Grosch, geçtiğimiz yıl işten çıkarılacağı açıklanan 9 bin işçiye ek olarak 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanının daha işine son verileceğini duyurdu.

Yapılan işçi çıkarmaları ile birlikte şirket yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro azaltmayı hedefliyor.

Almanya’dan peş peşe işten çıkarma haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch Alman basınına yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanın işine son verileceğini söyledi.

Grosch, işten çıkarmaların E-mobilite’den satış noktalarında çalışanlara kadar birçok bölümde gerçekleşeceğini aktardı. Stefan Grosch, şirketin işten çıkarma gerekçesinin küresel otomotiv sektöründeki yapısal değişim, Çin kaynaklı tedarikçi baskısı, yüksek maliyetler olduğunu bildirdi.

ALMANYA’DA YER ALAN TESİSLERDE ÇIKARMALAR OLACAK

Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi, şirketin işten çıkarmalarının tamamının Almanya’daki tesislerinde gerçekleşeceğini, işten çıkarmaların yapılacağı tesislerin ise Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen, Bühl/Bühlertal ve Homburg (Saarland) olduğunu ifade etti.

GEÇTİĞİMİZ YIL 9 BİN ÇALIŞANI DAHA İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran şirket, 2030 yılına kadar toplamda 22 bin çalışanıyla yollarını ayırmış olacak.

Grosch, 2030 yılına kadar yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro daha azaltmayı planladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

