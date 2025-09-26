İstanbul'da Yağış Alarmı! Trafik Kilitlendi, Hayat Durdu

Günlerdir yapılan meteorolojik uyarıların ardından beklenen yağış bu sabah İstanbul'a geldi. Megakentte haftanın son iş günü bazı bölgelerdeki yağışın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 ve kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) art arda yaptığı uyarılar sonrası sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Megakentin birçok bölgesinde sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı.

Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı. Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi.

TRAFİK SIKIŞTI

İstanbul'da haftanın son iş günü bazı bölgelerdeki yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın da etkisiyle kentte D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ ile Yenibosna mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu meydana geldi. D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM Otoyolu Hasdal Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ağır seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantısından Kavacık'a ve D-100 karayolu Ataşehir mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik etkili oldu.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da trafik yoğunluğunun yüksek olduğu görüldü.

Diğer yandan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 ve kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA-DHA

İstanbul Sağanak yağış Meteoroloji
