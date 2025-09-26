Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Kritik görüşmede THY'nin ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten 200 ila 300 civarı uçak satın alabileceği iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası Türk Hava Yolları’ndan resmi açıklama geldi.

BARRACK DEV ANLAŞMAYI RESMEN DUYURDU

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, kritik zirvenin bitimiyle Türk Hava Yolları ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasında önemli bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Barrack, iki taraf arasında 200'den fazla yolcu uçağı alımını kapsayan anlaşmaya imza atıldığını resmen açıkladı.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack

BAKANLIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Zirve kapsamında iki ülke arasında 'stratejik sivil nükleer işbirliği' anlaşması imzalandı. Anlaşmayla ilgili açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık" ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Barrack'ın açıklaması sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

THY'den yapılan KAP açıklaması

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

HEDEF 2035: YENİ NESİF FİLO UÇAKLARI YOLDA

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.

THY, ilgili siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirketin operasyonel verimliliğinin artması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

İki lider görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu ve aralarındaki dostluğun 'sürgünde olduğu' (Biden dönemini kast ediyor) süreçte de devam ettiğini dile getiren Trump, Biden'ın kazandığı seçime atıf yaparak, "Adaletsiz olduğu ortaya çıktı. Hileli seçim. Hileli seçimleri o herkesten daha iyi bilir. Ama ben sürgündeyken bile hâlâ dosttuk. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da ve tüm dünyada çok saygı görüyor" ifadesini kullandı. Trump, Türkiye'nin "muazzam bir ordu kurduğunu" kaydederek, "Kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur" dedi.

TRUMP: 'RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURUN'

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatına değinen Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ettiği sürece Rusya'dan petrol alımının durdurulmasını isterim. Erdoğan'ın savaşı bitirmek için şu an yapacağı en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğalgaz almaması olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi