Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Marmara ve Karadeniz’de sağanak; Ege’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış, Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak. Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Marmara ve Karadeniz’de sağanak; Ege’de fırtına bekleniyor - Resim : 1
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

11 KENTE SARI KOD

Ayrıca 11 ilde fırtına nedeniyle sarı kodlu alarm verildi. Bu iller; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.

RİZE VE ARTVİN'E UYARI

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.

Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Marmara ve Karadeniz’de sağanak; Ege’de fırtına bekleniyor - Resim : 2
Bölgelere göre yapılan tahminlerde Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış öne çıkarken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde genellikle az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul’da 24, İzmir’de 30, Ankara’da 24, Antalya’da 34, Diyarbakır’da 33 derece civarında seyredecek.

