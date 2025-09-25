Cuma Günü Kırım Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yapıyor! Birden Vuracak, 5-6 Derece Birden Düşecek: Hazırlıklı Olun!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Bey sayfasından yapılan açıklamada soğuk hava dalgasının o tarihte yurda giriş yapacağı ifade edildi.

KIRIM ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPACAK! CUMA GÜNÜ HAZIRLIKLI OLUN

Soğuk havayı bekleyenler dikkat. Beklenen tarih verildi. Meteoroloji Bey sayfası son paylaşımda soğuk havaların Cuma günü yurda giriş yapacağını ifade etti.

Sayfadan yapılan açıklamada yağışların Cuma günü yurda giriş yapacağı ifade edilerek şu uyarılarda bulundular:

“Cuma günü Kırım üzerinden, Türkiye'nin kuzey bölgelerine soğuk cephe inerek havayı serinletecek bulutlanma artacak. İstanbul'un kuzey ilçeleri orta kuvvette olmak üzere ,Kuzey Marmara boyunca yer yer hafif yağış bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu kuzeyi-Sinop-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Hopa-Borçka boyunca yağış bekleniyor yerel olarak kuvvetli yağacak. Kuzey bölgeler serinlerken,güney boyunca sıcak hava var.”

