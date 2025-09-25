Eskişehir’de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi! Seferler Aksadı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girince seferlerde aksama yaşandı. Araç ekipler tarafından kaldırılırken ulaşım bir süreliğine duraksadı.

Eskişehir’de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi! Seferler Aksadı
Olay, saat 13.48 sıralarında Mustafa Özel Bulvarı üzerindeki Kartopu Tramvay Durağı’nda meydana geldi. 26 TU 615 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın yol üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Araç çekildikten sonra ulaşım normale dönerken, Çankaya–Osmangazi Üniversitesi hattında kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

