İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 'CHP' Kararını Yorumladı: 'Mahkeme Başından Beri Yetkisiz'

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmak istenmesi hakkında konuştu. Kaboğlu, söz konusu durumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek "Aynı zamanda Türkiye'de 1950’li yıllardan bu yana oluşmuş olan yargı yolları ayrımlarına ve yargı yolunun bir yetki sorunu olup bunda bir kamu düzeni sorunu olması ilkesine de aykırıdır. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi başından beri yetkisizdir. Fiili bir müdahalede bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçici olarak il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli bu kararı hatırlatarak, dün İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazıp gönderip, icra müdürlüğü görevlileri aracılığıyla CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni durdurulmasını talep etti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, söz konusu gelişme hakkındaki yorumlarını paylaştı. Kaboğlu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi başından beri yetkisiz olduğunu ve fiili bir müdahalede bulunduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu

'BAŞINDAN BERİ YETKİSİZ'

Türkiye’de 1950’den bu yana adli yargı ve idari yargı yanı sıra aynı zamanda seçim yargısı ve anayasa yargısı oluştuğunu belirten Kaboğlu, "Seçimle ilgili uyuşmazlıklarda seçim yargısı yetkili, siyasal partilerle ilgili uyuşmazlıklarda ise Anayasa Mahkemesi yetkili. Bu açıdan seçim yargısı alanına giren konuda adli yargının devreye girmesi veya anayasa yargısının yetkili olduğu konuda ceza yargısının devreye girmesi, anayasaya aykırı olduğu gibi Türkiye'de 1950’li yıllardan bu yana oluşmuş olan yargı yolları ayrımlarına ve yargı yolunun bir yetki sorunu olup bunda bir kamu düzeni sorunu olması ilkesine aykırıdır. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi başından beri yetkisizdir. Fiili bir müdahalede bulunmuştur" diye konuştu.

'KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN YETKİ'

Kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanıldığını ifade eden baro başkanı, "Anayasa madde 6'ya göre kaynağını hiçbir kurum ve organdan, kaynağını anayasadan almayan devlet yetkisi kullanamaz aksi halde egemenliği gasp etmiş olur millet egemenliğini. İstanbul'da yapılmak istenen buydu. Son noktayı doğru olarak isabetli bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu koymuştur ve dünkü kongre, olağanüstü kongre başarıyla tamamlanmıştır. Bundan böyle ne Ankara'da ne İstanbul'da anayasa yargısı ve seçim yargısı dışında bir yargı organının adli ya da cezai hukuk ya da ceza mahkemesinin bu yola tevessül etmemesini bir anayasacı olarak kıdemli bir hukukçu olarak temenni ediyorum" dedi.

