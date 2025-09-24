YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik karar talebini görüşmek üzere saat 13.30’da acil olarak toplandı. Son kararını veren YSK, kongrenin devam edeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik karar talebini görüşmek üzere saat 13.30’da acil olarak toplandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek - Resim : 1
YSK Başkanı Ahmet Yener

'KONGREYE DEVAM KARARI VERİLDİ'

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir."

İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?Siyaset

Son Güncelleme:
