Antalya’da Falez Faciası! 35 Metreden Düşen Kişi Öldü

Antalya’da 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı hayatını kaybetti. Deniz polisinin sudan çıkardığı Orhanlı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya’da 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Verilen konuma ulaşan deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı’na götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden Kadir Orhanlı (31) adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, Orhanlı’nın vücudunda düşmeye bağlı yaralar olduğu belirlendi. Cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

