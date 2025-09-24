Gaziantep’te Güpegündüz Çocuk Kaçırma Girişimi! Dehşet Anbean Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te 9 yaşındaki kız çocuğu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Şüpheli, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen küçük kız, bir erkeğin takibine alındı. Bir süre sonra çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli, kızın panikle kaçmaya çalışması ve mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine başarılı olamadı.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Vatandaşların hızla müdahale etmesiyle paniğe kapılan şüpheli, çevredekilerin kovalamasına rağmen izini kaybettirerek ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirince olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Çocuğu kaçırma girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kızı bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların fark etmesiyle hızla uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA