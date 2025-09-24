Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı

İBB operasyonlarında tutuklanan, daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve kaldığı cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Çalık’ın sağlık durumunu Özgür Çelik ‘Arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış’ diyerek duyurdu.

Son Güncelleme:
Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

Murat Çalık’ın evinden 600 kilometre öteye, İzmir’e sürgüne gönderildiğini vurgulayan Özgür Çelik “Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış” diyerek Murat Çalık’ın sağlık durumunun yeniden kritikleştiğini duyurdu.

Çelik “İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde” diyerek Murat Çalık'a selam gönderdi.

Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU KRİTİKLEŞMİŞTİ

İBB operasyonlarında tutuklanan, daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden kansere yakalanma riski olduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar vermişti.

Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Çalık’ın sağlık dosyasında herhangi bir tahrifat olmadığı ve lenfoma (lenf bezi kanseri) tanısının Çalık’ın geçmiş sağlık kayıtlarında yer almadığı ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına CHP'li Murat Emir, "Vicdanınızı ne zaman devreye sokacaksınız?' tepkisini göstermişti. Yaklaşık 21 kilo veren Çalık'ın bir haftada 3 kilo daha verdiği öğrenilmişti.

Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebi AYM tarafından reddedilmişti.

Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum” diyerek isyan etmişti.

Murat Çalık Yürek Yakan Hastane Fotoğrafını Anlattı: 'Mal Kabul Kapısından Çıkarıldım'Murat Çalık Yürek Yakan Hastane Fotoğrafını Anlattı: 'Mal Kabul Kapısından Çıkarıldım'Güncel

AYM'den Flaş 'Murat Çalık' KararıAYM'den Flaş 'Murat Çalık' KararıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Çelik Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü
Son Güncelleme:
TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza
Mahkeme İle YSK ‘CHP Kongresi’ İçin Karşı Karşıya… Hukukçular Ne Diyor? Mahkeme İle YSK ‘CHP Kongresi’ İçin Karşı Karşıya… Hukukçular Ne Diyor?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'CHP' Kararı Sonrası YSK Acil Olarak Toplanıyor Mahkemenin 'CHP' Kararı Sonrası YSK Acil Olarak Toplanıyor
7 Yıllık Başkanlığı Son Bulan Ali Koç’tan Sürpriz Karar! Oyuncuların Yanına Gitti: Gözler Sadettin Saran’da… Ali Koç'tan Sürpriz Karar! Kimse Beklemiyordu
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar