Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

Murat Çalık’ın evinden 600 kilometre öteye, İzmir’e sürgüne gönderildiğini vurgulayan Özgür Çelik “Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış” diyerek Murat Çalık’ın sağlık durumunun yeniden kritikleştiğini duyurdu.

Çelik “İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde” diyerek Murat Çalık'a selam gönderdi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİKLEŞMİŞTİ

İBB operasyonlarında tutuklanan, daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden kansere yakalanma riski olduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar vermişti.

Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Çalık’ın sağlık dosyasında herhangi bir tahrifat olmadığı ve lenfoma (lenf bezi kanseri) tanısının Çalık’ın geçmiş sağlık kayıtlarında yer almadığı ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına CHP'li Murat Emir, "Vicdanınızı ne zaman devreye sokacaksınız?' tepkisini göstermişti. Yaklaşık 21 kilo veren Çalık'ın bir haftada 3 kilo daha verdiği öğrenilmişti.

Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebi AYM tarafından reddedilmişti.

Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum” diyerek isyan etmişti.

