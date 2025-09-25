O İlimizde Ekmeğe Dev Zam! Tarih Verildi, 3 TL Birden Artacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekmek fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Son olarak Ordu’da 200 gram ekmeğin fiyatı 12 lira 50 kuruştan 15 liraya yükseliyor. Fırıncıların uzun süredir talep ettiği zam kararının Ekim ayının ilk haftasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ekmek fiyatlarına dev zam

Ordu’da ekmek fiyatlarına zam kapıda. Güncel olarak 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılırken, fırıncıların 15 liraya çıkarılması yönündeki talebi kabul edilme aşamasına geldi.

12 LİRADAN 15 TL’YE ÇIKACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, fırıncıların zam talebi Ekim ayının ilk haftası itibarıyla hayata geçirilecek. Böylece 200 gram ekmek Ordu’da 15 liradan satılmaya başlanacak.

ERKEN TARİHE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORLAR

Fırıncı esnafı, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat artışının daha erken hayata geçmesini talep etti. Ancak sürecin resmi olarak Ekim ayının ilk günlerinde sonuçlanması öngörülüyor.

