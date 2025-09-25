Burdur’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada başlayan alevler rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA