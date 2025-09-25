Burdur’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde tarlada başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla alevler yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Son Güncelleme:
Burdur’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada başlayan alevler rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
2050’de Dünyayı Bekleyen Tehlike! Vakalar 30 Milyonu Ölü Sayısı 18 Milyonu Aşabilir Vakalar 30 Milyonu Ölü Sayısı 18 Milyonu Aşabilir
Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar
Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme! Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme
Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne? Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı