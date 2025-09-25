Burdur’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Burdur’un Ağlasun ilçesinde tarlada başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla alevler yaklaşık iki saatte söndürüldü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada başlayan alevler rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
