2050’de Dünyayı Bekleyen Tehlike! Vakalar 30 Milyonu Ölü Sayısı 18 Milyonu Aşabilir

Dünya genelinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, 2050 yılına gelindiğinde kanser vakalarının 30 milyonu aşması, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 18 milyona yaklaşması bekleniyor.

Uluslararası bir araştırma ağı tarafından yürütülen ve The Lancet dergisinde yayımlanan “Küresel Hastalık Yükü (GBD)” başlıklı çalışmada, kanserin gelecek yıllarda yaratacağı etkiler detaylı şekilde ele alındı. Raporda, 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde 18,5 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu, aynı yıl 10,4 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

EN ÖLÜMCÜL KANSER TÜRLERİ NE?

2023’te en yaygın kanser türü 2,3 milyon vakayla meme kanseri olurken, bunu akciğer ve kolon kanserleri takip etti. Ancak ölüm oranlarına bakıldığında, akciğer kanseri başı çekti. Bu türü kolon ve mide kanserleri izledi.

Uzmanlar, kanserle ilişkili ölüm ve vaka sayılarının 2024-2050 arasında düzenli olarak artacağını öngörüyor.

SİGARA İLK SIRADA

Çalışma, kansere yol açabilecek 44 risk faktörünü belirledi. Bunlar; çevresel, mesleki, metabolik ve davranışsal olmak üzere dört ana grupta toplandı. Sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, hava kirliliği, radyasyona maruz kalma, obezite ve yüksek tansiyon gibi unsurlar başlıca risk faktörleri arasında yer aldı.

Özellikle davranışsal alışkanlıkların kansere etkisinin büyük olduğu vurgulanan raporda, sigaranın tek başına 16 farklı kanser türüne yol açabileceği belirtildi. Alkolün 10, sağlıksız beslenmenin ise 6 kanser türüyle ilişkili olduğu ifade edildi.

VAKALAR 38,9 MİLYONU BULABİLİR

Araştırmaya göre, 2050 yılında kanser teşhisi konan kişi sayısının 22,9 milyon ile 38,9 milyon arasında değişebileceği, ortalama vaka sayısının ise 30,5 milyon olacağı öngörülüyor. Aynı dönemde, kanser nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 15,6 milyon ile 21,5 milyon arasında olacağı, ortalamanın ise 18,6 milyon olacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Rapor, kanser kaynaklı ölüm oranlarının ülkelere göre büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Düşük ve orta gelirli ülkelerde hastaların yaklaşık %90’ının hayatını kaybettiği, yüksek gelirli ülkelerde ise bu oranın yüzde 42 civarında olduğu bildirildi.

Ayrıca, 40-69 yaş grubundaki kanser vakalarının artması, 70 yaş üstü bireylerde ise ölüm oranlarının yükselmesi bekleniyor. Çocuk ve ergenlerdeki vaka oranlarının ise 2023 seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

MEME VE AKCİĞER KANSERİ YÜKSELİŞTE

Uzmanlar, 2050’de en sık görülecek kanser türlerinin meme ve akciğer kanseri olacağını, en fazla ölüme ise yine akciğer ve kolon kanserlerinin yol açacağını öngörüyor.

Raporda, kötü yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi, çevresel risklerin azaltılması, erken teşhis ve etkili sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi önlemlerin, kanserle mücadelede belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.

