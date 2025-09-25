Bolu'da Toplam 52 Yıl Hapis Cezaları Bulunan 5 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Operasyon sonucunda 5 firari hükümlü gözaltına alındı.

AĞIR SUÇLARDAN CEZA ALMIŞLAR

Yakalanan kişilerden birinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan 20 yıl 10 ay, diğerinin ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Diğer hükümlülerin ise “birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma” suçundan 10 yıl 5 ay, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 7 yıl 6 ay ve “yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışa aracılık etme” suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA